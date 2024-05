Bushel Farm (dawniej FarmLogs) zapewnia rolnikom zarówno z poziomu gruntu, jak i całościowy obraz wyników operacyjnych i finansowych ich gospodarstw. W przeciwieństwie do wielu arkuszy kalkulacyjnych lub niechlujnych notatników, Bushel Farm organizuje i centralizuje szereg rejestrów gospodarstw rolnych – mapy pól, opady deszczu i zdjęcia satelitarne, notatki zwiadowcze, sprzęt, działania i nakłady, sprzedaż i inwentarze zbóż, umowy o grunty, zlecenia pracy i nie tylko. Potężna automatyzacja narzędzia przekształca dokumentację gospodarstwa w cenne informacje, które rolnicy mogą wykorzystać do samodzielnego planowania i podejmowania decyzji lub udostępniać je nabywcom zboża, agronomom, bankierom, ubezpieczycielom i innym zaufanym partnerom z gospodarstw rolnych. Spostrzeżenia obejmują: koszty produkcji; pozycja marketingowa; opłacalność sprzedaży zboża; oraz zyski i straty na poziomie gospodarstwa, upraw i pola. Integracje z Centrum Operacyjnym John Deere® i Climate FieldView® zmniejszają obciążenie rolników związane z ręcznym wprowadzaniem danych, umożliwiając bezproblemowy import działań polowych i danych wejściowych. Rolnicy mają także możliwość udostępniania plików kształtów granic pól i zapisów działań na polach z farmy Bushel Farm, w formie elektronicznej, a nie ręcznej, na potrzeby programów zrównoważonego rozwoju. Mechanizmy kontroli uprawnień do danych Bushel są wbudowane w platformę, aby zapewnić prywatność danych i ich udostępnianie tylko po odpowiedniej autoryzacji przez użytkowników Bushel Farm.

Strona internetowa: bushelfarm.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Bushel Farm. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.