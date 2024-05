Zaplanuj transport grupowy już teraz. Uzyskaj dostęp do największej oferty autobusów czarterowych od sprawdzonych operatorów i wybieraj spośród najnowszych udogodnień i najlepszych w swojej klasie aplikacji do transportu publicznego. Bus.com eliminuje wszelkie tarcia związane z przyprowadzaniem grupy osób na wydarzenie lub przeżycie. Nasza aplikacja internetowa ułatwia organizowanie, rezerwację, dołączanie do wycieczek autokarowych i czerpanie z nich przyjemności: wierzymy, że organizowanie podróży grupowych powinno być tak samo łatwe i przyjemne jak sama podróż. Założona przez weteranów branży turystycznej i zbudowana z myślą o start-upach, zapewniamy Ci, dokąd chcesz, z ludźmi, których kochasz, świetnie się przy tym bawiąc.

