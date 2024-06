Oparte na chmurze oprogramowanie do krojenia i kontroli ze zintegrowanym środowiskiem kodowania blokowego, podstawowymi funkcjami modelowania, takimi jak generator foremek do ciastek i generator litofanu, oraz usprawnionym przepływem pracy. Posiada przydatne funkcje, takie jak automatyczne narzędzie do naprawy uszkodzonych plików, narzędzie do dzielenia dużych modeli na części, które można wydrukować (z automatycznie generowanymi złączami), szczegółową przeglądarkę kodów G, informacje zwrotne z kamery wideo na żywo i kolejkowanie zadań. Wykorzystuje uczenie maszynowe, aby zapewnić wskazówki dotyczące „drukowalności” każdego modelu. Przepływ pracy jest bardzo prosty i łatwy do nauczenia, ale nadal posiada opcję szczegółowej kontroli ustawień. Daje bardzo dobre, spójne rezultaty druku i współpracuje z większością drukarek FFF i niektórymi SLA. Jest idealny do użytku domowego, edukacyjnego lub korporacyjnego dzięki narzędziom do zarządzania flotą i grupami oraz opcji całkowicie zdalnego połączenia lub połączenia z komputerem stacjonarnym. Skonfiguruj drukarkę raz, a następnie uruchom ją i monitoruj zdalnie z aplikacji na Androida lub w dowolnej przeglądarce.

Strona internetowa: buildbee.com

