BrandBay to platforma do zarządzania cyfrowymi aktywami wielu marek o natychmiastowym dostępie, przeznaczona dla agencji, marketerów, projektantów i właścicieli firm. Od aplikacji komputerowej po rozszerzenie do przeglądarki Chrome — BrandBay pomaga organizować, przechowywać i uzyskiwać dostęp do wszystkich obrazów, filmów, plików, łączy, czcionek, kolorów, notatek i nie tylko Twoich marek. Uproszczony interfejs użytkownika BrandBay, opcje udostępniania i funkcje zestawu marki, które można udostępniać, sprawiają, że platforma jest wyjątkowa i łatwa w obsłudze w zespole. Twórz kolekcje i grupy, aby organizować zasoby swojej marki tak, jak chcesz. Następnie zaprezentuj je swoim klientom i zespołowi, aby uzyskać przewodnik po codziennym stylu. Przechowuj i hostuj swoje zdjęcia i filmy, a nawet osadzaj je na swojej stronie internetowej za pomocą prostego kodu. Udostępniaj zasoby indywidualnie, w kolekcji lub udostępniaj całą markę z niestandardowymi uprawnieniami. Wypróbuj BrandBay za darmo już dziś i zacznij korzystać z platformy zarządzania wieloma markami o natychmiastowym dostępie, aby usprawnić przepływ pracy online i uporządkować zasoby marki.

Strona internetowa: brandbay.io

