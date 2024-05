Jesteśmy kompletną platformą płatniczą! Oferujemy naszym klientom kilka narzędzi i rozwiązań, dzięki którym mogą sprzedawać swoje produkty fizyczne i produkty informacyjne w bezpieczny, szybki i znacznie bardziej opłacalny sposób! W niecałe 6 lat osiągnęliśmy już pozycję wśród największych i najlepszych firm w Brazylii i jesteśmy uznawani przez Great Place To Work za doskonałe miejsce do pracy. Jednego możesz być pewien: z naszą pomocą rozwój na rynku cyfrowym stanie się znacznie łatwiejszy! Jesteśmy intensywnie zaangażowani w rozwój i nadążanie za zmianami technologicznymi na rynku. Dlatego korzystamy z wydajnych serwerów przygotowanych do szybkiego i bezpiecznego przetwarzania wszelkich danych, zapewniając wygodę wszystkim klientom. Każdy, kto zna Braip, wie, że jesteśmy gotowi zapewnić wsparcie i wiedzę Twórcom, Partnerom i Klientom, którzy korzystają z platformy do promowania, reklamowania lub kupowania produktów. Dzieje się tak dlatego, że nasz zespół składa się z profesjonalistów, dla których priorytetem jest równowaga pomiędzy humanizowaną i asertywną obsługą! Nasze środowisko pracy ma charakter partycypacyjny i współpracuje w procesie osobistej i zawodowej ewolucji zespołu Braip. Wszystko to dlatego, że wiemy, że skupienie się na kolektywie jest bardzo ważne, ale poszanowanie i stworzenie przestrzeni dla indywidualności każdej osoby jest niezbędne do osiągnięcia pluralistycznego i skutecznego rezultatu!

Strona internetowa: braip.com

