Twój kompletny przewodnik po uprawach specjalnych. Bountiful zapewnia oparte na danych, przejrzyste analizy dla rolników oraz specjalistów z branży spożywczej i rolniczej. Nasze narzędzia eliminują zgadywanie w rolnictwie, od plonów po rynek, rok po roku. Dzięki Bountiful masz do dyspozycji najbardziej zaufane, wzmacniające i bezproblemowe narzędzie do inteligentniejszego rolnictwa. Bountiful to kompletny przewodnik po rolnictwie i rynkach upraw specjalistycznych.

Strona internetowa: bountiful.ag

