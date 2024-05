Botmaker to najbardziej zaawansowana platforma konwersacyjna, która pozwala na udzielanie inteligentnych i szybkich odpowiedzi klientom we wszystkich kanałach cyfrowych. Twórz cyfrowe doświadczenia za pomocą hybrydowych botów i agentów na żywo. Rozwijaj swoją firmę dzięki zautomatyzowanym rozwiązaniom do handlu na czacie, obsługi klienta i operacji pomocy technicznej. Dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu platforma pozwala zrozumieć i przewidywać potrzeby i życzenia klientów. Jesteśmy dostawcami rozwiązań WhatsApp i partnerami w zakresie komunikatorów.

Strona internetowa: botmaker.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Botmaker. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.