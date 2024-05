Bookingjini to kompleksowa platforma technologii hotelarskich, która pomaga hotelom i dostawcom zakwaterowania rozwijać swoją działalność. Najważniejsze funkcje i usługi obejmują: * Silnik rezerwacji: Inteligentny silnik rezerwacji, który pomaga zwiększyć liczbę bezpośrednich rezerwacji i poprawić jakość obsługi gości. * Menedżer kanałów: łączy obiekty z wieloma kanałami rezerwacji online (OTA, biura podróży itp.), aby zmaksymalizować przychody. * Marketing: oferuje narzędzia do automatyzacji marketingu w celu odzyskania przychodów, zwiększenia zwrotu z inwestycji w marketing i rozwoju działalności hotelarskiej. * Zarządzanie nieruchomościami: wszechstronna aplikacja do zarządzania recepcją, restauracją, sprzątaniem i konserwacją z jednego pulpitu nawigacyjnego. Podkreślone najważniejsze korzyści: * Sprzedawaj pokoje wieloma kanałami (strona internetowa, media społecznościowe, OTA) z jednej platformy. * Oszczędzaj czas i koszty prowadzenia odrębnego systemu zarządzania nieruchomością. * Zdobądź wiedzę i analizy, aby osiągnąć cele w zakresie przychodów i obłożenia. * Spersonalizowane wsparcie 24/7 dla klientów. Bookingjini twierdzi, że zaufało mu ponad 5000 klientów i do tej pory przetworzyło rezerwacje o wartości ponad 42 milionów dolarów. Pozycjonują się jako kompleksowe rozwiązanie w zakresie technologii hotelarsko-gastronomicznej, które umożliwia hotelom i obiektom noclegowym każdej wielkości rozpoczynanie, prowadzenie i rozwój swojej działalności.

Strona internetowa: bookingjini.com

