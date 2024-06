Bonjoro umożliwia wysyłanie osobistych filmów do nowych potencjalnych klientów i klientów, aby się wyróżnić, zbudować zaufanie i zwiększyć sprzedaż. Bonjoro łączy się z Twoim istniejącym systemem CRM lub narzędziami do marketingu e-mailowego, aby umożliwić Ci wysyłanie szybkich i wciągających filmów na dużą skalę w celu: konwersji większej liczby potencjalnych klientów, zarezerwowania większej liczby demonstracji, powitania nowych użytkowników oraz budowania miłości i lojalności klientów na wszystkich etapach podróży klienta. Przyjdź i dołącz do ponad 50 000 innych firm, które zdobywają fanów dzięki wideo!

Strona internetowa: bonjoro.com

