BluBil może służyć do kontroli wydatków i wpływów w celach osobistych, rodzinnych i korporacyjnych. Możliwe jest utworzenie nieograniczonej liczby grup, które będą zarządzać przepływem środków pieniężnych w rodzinie, w firmie, między znajomymi, podczas wspólnego wyjazdu oraz w dowolnych innych celach. Łatwo jest stworzyć grupę i dodać do niej pracowników, którzy otrzymują diety, mają wydatki na podróże, wydatki na rozrywkę. Teraz przepływ środków pieniężnych jest jasny. Monitoruj prosto i szybko. Dodaj wydatki i dochody po prostu, Twoi pracownicy nie „zapomną” ich naprawić ze względu na trudność interfejsu. Ustaw indywidualne uprawnienia zwykłych pracowników i kierowników działów. Deleguj władzę, ale zachowaj pełne zaufanie do kontroli tego, co się dzieje. Przepływy pieniężne Grupy będą w pełni na Twoich oczach, ale tylko wtedy, gdy będziesz mieć wystarczające uprawnienia. Śledź przepływ pieniędzy pomiędzy pracownikami.

Strona internetowa: blubil.com

