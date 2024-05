Marketing jest trudny. Dzięki Blaze jest to łatwe. Blaze wykorzystuje sztuczną inteligencję i automatyzację do skanowania milionów sygnałów online, aby pomóc nowoczesnym firmom dotrzeć do właściwych potencjalnych klientów, gdy tylko wykażą zainteresowanie. Blaze to platforma angażująca klientów, która wykorzystuje automatyzację opartą na sztucznej inteligencji, aby pomóc firmom i agencjom skutecznie rozwijać, angażować i zatrzymywać użytkowników Web3.

Strona internetowa: withblaze.app

