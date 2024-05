Bindy Retail Execution Software pomaga markom detalicznym i hotelarskim realizować standardy i programy na czas, w całości i w każdej lokalizacji. Zwiększ wydajność dzięki dostosowanym listom kontrolnym, zdjęciom i podpisom oraz przepływowi pracy korygującemu w zamkniętej pętli. Szybsze wykonanie witryny: Twórz niestandardowe formularze do wdrażania promocji, sprawdzania standardów marki lub procedur operacyjnych. Zwiększ produktywność: Usprawnij przepływ pracy podczas kontroli, eliminując papierowe formularze, Excel i opóźnienia. Napraw problemy: wdrażaj standardy marki i aktywnie identyfikuj problemy z jakością. Przypisz działania naprawcze w celu rozwiązania. Twórz konfigurowalne formularze: twórz i konfiguruj wielojęzyczne listy kontrolne online, klonuj je lub łatwo przesyłaj z programu Excel. Opcjonalna szczegółowa punktacja według inspekcji, sekcji i znacznika. Przepływy pracy specyficzne dla formularzy zapewniające widoczność, powiadomienia i zatwierdzanie. Zgłębianie pierwotnej przyczyny: pytania warunkowe i wybór typów pytań, które pomogą Ci drążyć i identyfikować przyczyny źródłowe. Zaangażuj wszystkich: wyposaż zespoły terenowe i placówki w intuicyjną platformę, z której będą chcieli korzystać. Interaktywna mapa, kalendarz współpracy i harmonogram inspekcji ułatwiający zespołom terenowym. Zilustruj swoje standardy: wyeliminuj zgadywanie, dołączając zdjęcia, planogramy i dokumenty najlepszych praktyk bezpośrednio do formularzy dla zespołów terenowych. Ufaj, ale sprawdzaj: Inspekcje obejmują współrzędne GPS, datowniki i podpisy. Szczegółowa historia obejmuje harmonogram inspekcji, zmiany i interakcje użytkowników. Ustawianie uprawnień: wbudowana hierarchia pól i przynależność witryn pozwala wybrać, kto może rozpoczynać inspekcje i przeglądać poufne informacje. Twórz inteligentne inspekcje: dostosuj każdą listę kontrolną, sekcję i indywidualne pytanie, dodając własny obowiązujący zakres dat, punkty, zdjęcie najlepszych praktyk i ograniczenia. Automatyzuj działania naprawcze: przypisz działania naprawcze na miejscu, łącznie z terminami i zdjęciami ilustrującymi niezgodność. Dołącz zalecenia dotyczące egzekwowania standardowych procedur operacyjnych. Usprawnij działania następcze: zautomatyzuj powiadomienia o inspekcjach, zadaniach i działaniach naprawczych. Generuj niestandardowe raporty za pomocą kilku kliknięć, aby zidentyfikować witryny o wysokiej wydajności i możliwości ulepszeń. Udostępniaj zdjęcia: rób i przesyłaj zdjęcia oraz udostępniaj notatki. Dołącz zdjęcia do inspekcji, zadań i działań korygujących. Obraz jest wart tysiąca słów. Dane w czasie rzeczywistym: zespoły mogą natychmiast uzyskać dostęp do wyników, śledzić i weryfikować rozwiązanie problemu. Uruchamiaj raporty zbiorcze i nieprzetworzone, filtrowane. Zautomatyzuj eksport danych za pomocą API i zintegruj się z hurtownią danych. Realizuj swoją drogę do sukcesu. Terminowo, kompleksowo, we wszystkich lokalizacjach.

Strona internetowa: bindy.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Bindy. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.