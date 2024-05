Billeasy to firma z branży technologii finansowych, która przoduje w pomaganiu organizacjom w skalowaniu ich działalności skierowanej do konsumentów i zapewnianiu klientom kompleksowych doświadczeń z trybu offline do online i odwrotnie. Nasze produkty są nastawione na generowanie cyfrowych śladów w celu zwiększenia zaangażowania klientów, ich lojalności i wygody. Pomagamy markom napędzać rozwój biznesu, po prostu digitalizując transakcje w oparciu o ich transakcje pierwszej strony, umożliwiając im śledzenie i analizę działalności biznesowej. Billeasy nawiązał współpracę z wiodącymi firmami detalicznymi i rządowymi organizacjami masowego transportu publicznego w Indiach.

Strona internetowa: billeasy.in

