BigSpeak to bogate w funkcje oprogramowanie do zamiany tekstu na głos i głos na tekst dostępne online. Podstawowe możliwości BigSpeak obejmują konwersję tekstu pisanego na wysokiej jakości, realistycznie brzmiący dźwięk w różnych językach. Wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego do generowania syntetycznych głosów i obsługuje tłumaczenia z kilku języków, aby pomóc pokonać bariery językowe. Funkcja „Mowa na tekst” dodatkowo umożliwia użytkownikom przekształcanie języka mówionego na tekst pisany, ułatwiając tworzenie transkrypcji z sygnałów wejściowych audio. Co więcej, BigSpeak oferuje funkcję „Klonowania głosu”, umożliwiającą użytkownikom tworzenie głosów naśladujących określony dźwięk lub wzór mowy w celu uzyskania unikalnych wyjść audio. Zaimplementowano dodatkową funkcję „Tekst na wideo”, która umożliwia tworzenie filmów wideo generowanych przez sztuczną inteligencję na podstawie tekstu wprowadzonego przez użytkowników. BigSpeak zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych, a wszystkie przetwarzane dane są szyfrowane i bezpiecznie przechowywane w chmurze. Ulepszone opcje edycji pozwalają użytkownikom zaoszczędzić czas i wysiłek, edytując istniejące wyniki zamiast rozpoczynać proces od nowa. Dostępny jest moduł śledzenia postępów umożliwiający monitorowanie i przeglądanie historii pracy. Usługę BigSpeak można wykorzystać do szerokiego zakresu zastosowań, w tym do tworzenia audiobooków, generowania głosów dla różnych scenariuszy i nie tylko.

Strona internetowa: bigspeak.ai

