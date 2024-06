Better Dwelling to największy w Kanadzie niezależny serwis informacyjny o mieszkalnictwie. Wyróżnienie to zdobyliśmy w bardzo krótkim czasie. Zapewniamy zrównoważoną perspektywę opartą na danych, aby pomóc milenialsom zrozumieć złożone kwestie związane z mieszkalnictwem – temat, który ma wpływ na nas wszystkich. Chociaż jesteśmy dość młodzi, liczba naszych czytelników szybko rośnie, co udowadnia, że ​​w Kanadzie istnieje zapotrzebowanie na dziennikarstwo oparte na danych.

Strona internetowa: betterdwelling.com

