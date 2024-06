Berrett-Koehler Publishers creates books and training materials to bring people together around one central idea: change. For organizations that are pursuing broad change initiatives or investing in DEI strategy or leadership development programs, we provide books, audiobooks, ebooks, and online courses and events from worlds’ leading experts.

Strona internetowa: bkconnection.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Berrett-Koehler. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.