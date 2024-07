Awarathon to dynamiczne narzędzie do coachingu sprzedaży opartego na odgrywaniu ról wideo. Nasze wirtualne środowisko szkoleniowe wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc Twoim zespołom sprzedaży w tworzeniu skutecznych i zwycięskich ofert. Awarathon współpracuje z organizacjami średniego rynku, aby wpłynąć na ich gotowość do sprzedaży. Nasza platforma wykorzystuje sztuczną inteligencję i odgrywanie ról wideo, aby zwiększyć skuteczność szkoleń sprzedażowych i pomóc Twoim zespołom w przygotowaniu idealnej oferty. Pomogliśmy naszym klientom (z sektorów usług finansowych, technologii, opieki zdrowotnej i rozwiązań edukacyjnych) przygotować się na sprzedaż i stworzyć bardziej spójne, pewne siebie zespoły sprzedaży. Siedziba Awarathon znajduje się w Bombaju – największym mieście Indii. Zaczęliśmy życie z ambicją szerzenia świadomości społecznej (to zainspirowało naszą nazwę). Z biegiem czasu staliśmy się twórcami zmian technologicznych, dbając jednocześnie o to, aby nasze zobowiązania społeczne w zakresie edukacji i równości szans były nadal znaczące.

Strona internetowa: awarathon.com

