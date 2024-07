autoRetouch to platforma oparta na sztucznej inteligencji, służąca do zbiorczej edycji zdjęć produktów online. Umożliwia użytkownikom szybkie i dokładne zastosowanie szeregu funkcji edycyjnych do obrazów, w tym usuwanie tła, manekin-duch, dostosowywanie tła i retusz skóry. Zestaw narzędzi autoRetouch wykorzystujących sztuczną inteligencję umożliwia użytkownikom natychmiastowe tworzenie pięknych zdjęć, bez konieczności posiadania umiejętności ich edycji. Platforma oferuje również szereg szablonów specyfikacji rynkowych, umożliwiając użytkownikom dostosowanie wszystkich obrazów w ciągu kilku sekund. autoRetouch został zaprojektowany, aby zaoszczędzić czas i pieniądze, jednocześnie zwiększając zakupy e-commerce i skalując ekspozycję marki. W pełni zautomatyzowane oprogramowanie do tworzenia efektów manekina ducha / stawów szyi umożliwia użytkownikom ożywianie produktów modowych i pomaga klientom przekonać się, jak świetnie wyglądają. Platforma jest dostępna na komputery stacjonarne, a jej ceny zaczynają się już od 0,25 euro za obraz, a średni czas przetwarzania wynosi 5 sekund.

Strona internetowa: autoretouch.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji autoRetouch. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.