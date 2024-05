Autoresponder Bot to oprogramowanie do autoresponderów na Facebooku i Instagramie, które umożliwia: * Natychmiast wysyłaj niestandardowe odpowiedzi i prywatne wiadomości: Skonfiguruj oprogramowanie tak, aby automatycznie odpowiadało na nowe komentarze lub bezpośrednie wiadomości w Twoich postach na Facebooku i historiach na Instagramie z dostosowanymi odpowiedziami. * Bot Messenger do automatycznych odpowiedzi: Skonfiguruj automatycznego chatbota, który będzie odpowiadać w określonej kolejności na nowe wiadomości bezpośrednie w oparciu o słowa kluczowe. * Moduł rozdawania prezentów i konkursów: szybko zwiększ zaangażowanie na swojej stronie na Facebooku, organizując konkursy i rozdawajki. Najważniejsze cechy Autorespondera Bota to: * 100% zgodność z Warunkami korzystania z Facebooka * Łatwy w użyciu i konfiguracji, nie wymaga instalacji * Brak ograniczeń liczby odpowiedzi i wiadomości bezpośrednich * Obsługuje wiele języków * Automatycznie wykrywa i usuwa obraźliwe treści lub spam * Możliwość automatycznego odpowiadania na komentarze do różnych typów postów (reklamy, promowane posty, filmy itp.) * Opcja automatycznej odpowiedzi z określonymi słowami kluczowymi, linkami, e-mailami, oznaczonymi przyjaciółmi itp. * Personalizacja za pomocą tagów, takich jak nazwa użytkownika, data, słowo kluczowe itp. * Nieograniczone listy słów kluczowych, szablony i opcje wiadomości prywatnych * Moduł konkursowy na Facebooku zachęcający użytkowników do zaangażowania Oprogramowanie działa w chmurze, co oznacza, że ​​nie musisz niczego instalować na swoim komputerze i może działać w tle 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nawet gdy komputer jest wyłączony. Jest reklamowane jako rozwiązanie pomagające firmom zaoszczędzić czas na moderowaniu interakcji na Facebooku i Instagramie.

Strona internetowa: pageautoresponder.com

