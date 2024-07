Attestiv to narzędzie do wykrywania treści opartej na sztucznej inteligencji i kryminalistyki mediów cyfrowych, którego zadaniem jest ochrona zasobów cyfrowych i wykrywanie fałszywych lub zmanipulowanych mediów, takich jak zdjęcia, filmy i dokumenty. Narzędzie wykorzystuje opatentowaną technologię sztucznej inteligencji do uwierzytelniania przesłanych multimediów, zapewniając bezpieczeństwo udostępnianych informacji. W czasie rzeczywistym za pośrednictwem urządzeń mobilnych, interfejsów API lub portalu internetowego Attestiv zdjęcia, filmy i dokumenty są pobierane i sprawdzane bez zmian. Podstawowa funkcjonalność Attestiv polega na jego zdolności do ochrony firm i organizacji przed potencjalnymi szkodami wynikającymi z niewłaściwego wykorzystania zmienionych lub sfabrykowanych mediów cyfrowych. Platforma została zaprojektowana tak, aby spełniać wymagania różnorodnych sektorów, w tym m.in. ubezpieczeń, usług finansowych, wiadomości i mediów. Attestiv znalazł zastosowanie w wycenach majątku osobistego i komercyjnego, roszczeniach, odnowieniach, inspekcjach oraz w zapobieganiu oszustwom i stratom powstałym w wyniku zmanipulowanych mediów. Co więcej, platforma wzmacnia integralność wiadomości i treści medialnych dzięki uwierzytelnianiu i identyfikowalności. Poza tym technologia ta weryfikuje krytyczne dane dla branż takich jak IoT, nieruchomości, żegluga, motoryzacja i budownictwo. Zasadniczo Attestiv to rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, którego zadaniem jest promowanie cyfrowej prawdomówności, minimalizując w ten sposób ryzyko i chroniąc reputację użytkowników i organizacji.

Strona internetowa: attestiv.com

