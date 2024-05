Alternatywy - Aryel

Blippbuilder

blippar.com

Prostym, ale potężnym sposobem tworzenia AR jest Blippbuilder. Narzędzie do projektowania jest łatwe do nauczenia i umożliwia dodanie warstwy interaktywności do drukowanych materiałów, niezależnie od tego, czy chodzi o plakat, reklamę drukowaną, stoisko eventowe czy książkę. Ożyw go za pomocą animac...