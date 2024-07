ArtRoom AI to narzędzie lokalnego graficznego interfejsu użytkownika (GUI), które umożliwia użytkownikom tworzenie dzieł sztuki generowanych przez sztuczną inteligencję bez konieczności pisania kodu. Do generowania dzieł sztuki wykorzystuje technologię zwaną Stable Diffusion. ArtRoom AI można pobrać w postaci pliku wykonywalnego dla systemów operacyjnych Windows, a jego rozmiar wynosi około 200 megabajtów. Po pobraniu pliku użytkownicy mogą zainstalować program i tworzyć dzieła sztuki generowane przez sztuczną inteligencję za pomocą intuicyjnego i łatwego w obsłudze interfejsu. Program posiada również funkcję bloga, na którym użytkownicy mogą przeczytać najnowsze wiadomości i aktualizacje ze świata sztuki generowanej przez sztuczną inteligencję, a także sekcję pobierania, w której użytkownicy mogą uzyskać dostęp do dodatkowych zasobów i plików do pobrania związanych z ArtRoom AI. Strona oferuje również bezpieczną usługę dokonywania zakupów dzieł sztuki i innych produktów od ArtRoom AI.

Strona internetowa: artroom.ai

