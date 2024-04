Apollo to produkt SaaS, który automatyzuje wdrożenia analityki, umożliwiając organizacjom zwiększenie ROI z inwestycji w analitykę cyfrową. Zwiększ jakość swojego wdrożenia i przepustowość swojego zespołu, abyś mógł skupić się na wykorzystaniu zaufanych danych do podejmowania znaczących decyzji biznesowych. Wykorzystaj Apollo do szybkiej i łatwej migracji do Google Analytics 4 i Adobe Experience Platform lub do płynnego, bieżącego zarządzania wdrożeniami Google Analytics i Adobe Analytics. Apollo poprawia aktualność i dokładność danych własnych poprzez automatyzację: * zarządzanie dokumentacją analityczną (tj. specyfikacją warstwy danych, projektowaniem rozwiązań i przypadkami testowymi) * konfiguracja menedżera tagów Analytics * konfiguracja platformy analitycznej * Weryfikacja warstwy danych i tagowania * integracja platformy zarządzania zgodami

apolloplatform.com

