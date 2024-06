Alternatywy - Apiiro

Aurinko.io

aurinko.io

Aurinko obsługuje podstawowe funkcje komunikacyjne i oferuje gotową do użycia logikę synchronizacji CRM oraz gotowe do integracji dodatki do Gmaila i Outlooka, dzięki którym platformy biznesowe (CRM, ATS, PM, PRM, LMS) umożliwiają inteligentne zarządzanie relacjami . *** Logika synchronizacji CRM **...