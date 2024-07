AnyClip to zautomatyzowana platforma wideo wykorzystująca sztuczną inteligencję (AI) do przekształcania tradycyjnych filmów w dynamiczną i inteligentną treść. Ich narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mają na celu ulepszanie filmów, dzięki czemu można je przeszukiwać, mierzyć, personalizować, sprzedawać i interaktywnie. Platforma oferuje dwa główne produkty: Genius+ i GeniusWork. Genius+ jest przeznaczony do komunikacji z klientem i służy jako platforma do zarządzania wideo. Konwertuje filmy na inteligentną treść, którą można w pełni włączyć, umożliwiając korzystanie z takich funkcji, jak możliwość wyszukiwania i personalizacja. Z drugiej strony GeniusWork to platforma komunikacji wewnętrznej oparta na sztucznej inteligencji, która ułatwia dzielenie się wiedzą i współpracę w organizacjach. AnyClip zapewnia także modele ulepszania danych i uczenia maszynowego oparte na sztucznej inteligencji, które można zintegrować z istniejącymi przepływami pracy. Modele te ulepszają tradycyjne filmy, wzbogacając je o dane i udostępniając inteligentne funkcje wideo. Wykorzystując sztuczną inteligencję, AnyClip pozwala firmom odblokować dane zawarte w ich filmach i wykorzystać korzyści zwykle kojarzone z treściami tekstowymi, takie jak przejrzystość, interaktywność i współpraca. Ogólnie rzecz biorąc, platforma i narzędzia AnyClip pomagają firmom uczynić ich filmy bardziej inteligentnymi, interaktywnymi i efektownymi, zapewniając im zaawansowane rozwiązania wideo dla różnych zastosowań i branż.

Strona internetowa: anyclip.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji AnyClip. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.