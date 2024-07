Platforma zrozumienia dokumentów Allganize AI, Alli, została zaprojektowana w celu zapewnienia innowacyjnych rozwiązań dla różnych wyzwań związanych z produktywnością przedsiębiorstwa. Alli oferuje chatboty AI, chatGPT dla przedsiębiorstw i AI OCR, dzięki czemu jest to kompleksowe rozwiązanie do przetwarzania i analizy dokumentów. Wykorzystuje uczenie maszynowe i rozpoznawanie wzorców do przetwarzania dokumentów ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, osiągając wyjątkową dokładność ze wskaźnikiem powodzenia przekraczającym 99%. Alli GPT szczególnie nadaje się do zastosowań związanych z wyszukiwaniem korporacyjnym, ponieważ zapewnia dokładne odpowiedzi zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, eliminując potrzebę przeszukiwania wielu dokumentów. Z kolei Alli Capture automatyzuje przechwytywanie danych z dokumentów ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, znacznie redukując czas i koszty spowodowane błędami i nieefektywnością podczas ręcznego przetwarzania. Alli Answer to narzędzie do przetwarzania języka naturalnego, które zapewnia szybkie i dokładne odpowiedzi na pytania użytkowników, organizując informacje w sposób przyjazny dla użytkownika. Allganize zajmuje się problemami związanymi z produktywnością, z którymi borykają się różne branże, w tym gry, technologie informacyjne, handel elektroniczny, sektor publiczny, budownictwo, ropa i gaz, ubezpieczenia, usługi finansowe i zasoby ludzkie. Wstępnie wytrenowane modele i zaawansowane modele przepływu danych firmy Allganize mogą w ciągu kilku dni stworzyć dostosowane do potrzeb rozwiązania dla tych branż, bez konieczności kodowania. Utrzymuje również wysoki poziom bezpieczeństwa, przestrzegając przepisów i standardów bezpieczeństwa, wdrażając praktyki bezpiecznego projektowania i przeprowadzając ciągłe przeglądy w celu zapewnienia bezpieczeństwa platformy. Ogólnie rzecz biorąc, Allganize posiada zestaw narzędzi, które mogą pomóc organizacjom wydobyć spostrzeżenia z ich nieustrukturyzowanych danych, automatyzując powtarzalne i przyziemne zadania oraz zwiększając dokładność.

Strona internetowa: allganize.ai

