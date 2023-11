AlignBooks to indyjskie oprogramowanie księgowe nr 1 oparte na chmurze. Jest to kompleksowe rozwiązanie spełniające wszystkie potrzeby biznesowe. Jest to rozwiązanie online umożliwiające zarządzanie księgowością, fakturowaniem, zapasami, finansami, kadrami i płacami, CRM, POS, pracą i produkcją. Jest dostępny zarówno na urządzenia mobilne, jak i na komputery stacjonarne, dzięki czemu jest bardzo łatwy w użyciu i niedrogi. AlignBooks jest powszechnie akceptowany w ponad 19 branżach i ma ponad 30 000 klientów z tych branż z ponad 218 000 predefiniowanych jednostek SKU.

Strona internetowa: solution.alignbooks.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji AlignBooks. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.