Al Eqtisadiah to saudyjski dziennik wydawany przez Saudi Research and Publishing Company. Specjalizuje się w wiadomościach gospodarczych ze świata, Zatoki Perskiej i Arabii Saudyjskiej oraz wszystkim, co dotyczy rynków akcji, energii i nieruchomości.

Strona internetowa: aleqt.com

