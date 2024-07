AILab Tools to platforma sztucznej inteligencji oferująca zestaw funkcji edycji obrazów online. Wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby ułatwić szereg manipulacji i ulepszeń obrazu, takich jak kolorowanie obrazu czarno-białego, zwiększanie ostrości, regulacja kontrastu i bezstratne powiększanie obrazu. Platforma zawiera również wyspecjalizowane narzędzia do różnych zadań, takich jak animacja portretów, zmiana wieku zdjęć, zamiana płci zdjęć i zmiana stylu obrazu. Wykorzystując interfejs API AILab, użytkownicy mogą tworzyć własne aplikacje do przetwarzania obrazu. Niektóre kluczowe produkty obejmują usuwanie tła AI, AI obrazu i AI portretu. W kategorii „Portretowa sztuczna inteligencja” dostępne są takie funkcje, jak zmiana wyrazu twarzy, zmiana fryzury oraz zamiana wieku i płci. Z kolei kategoria „Image AI” obejmuje między innymi usługi w zakresie skalowania obrazu, ulepszania zdjęć, kolorowania zdjęć AI i usuwania zamglenia obrazu. „Usuwanie tła AI” ułatwia eliminację tła zarówno ogólnego, jak i portretowego. Oprócz tych podstawowych funkcji, narzędzia AILab oferują inne funkcje użytkowe poprawiające jakość zdjęć i portretów.

Strona internetowa: ailabtools.com

