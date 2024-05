AIhelp to globalna platforma obsługi klienta z siedzibą w Hongkongu. Założona w 2014 roku firma zatrudnia obecnie ponad 80 pracowników i obsługuje 12 000 klientów w 32 krajach i terytoriach. Jest przeznaczony dla firm, którym zależy na relacjach z klientami i ich satysfakcji, aby uczynić je silniejszymi, osobistymi i produktywnymi. Naszym celem jest zachęcanie firm do zapewnienia doskonałego wsparcia, a następnie dojrzałej obsługi i proaktywnego zaangażowania poprzez zapewnienie im wszystkich narzędzi i infrastruktury technologicznej, które zostały zaprojektowane tak, aby były łatwe w użyciu w ponad 20 językach. AIhelp to platforma wsparcia klienta AI przeznaczona do przesyłania wiadomości i operacji zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i w Internecie, obejmująca wiele funkcji obsługi klienta, takich jak przesyłanie wiadomości w aplikacji, bot AI, formularz automatycznego sprawdzania, powiadomienia push, alerty, Spotlight, aplikacja indeksowanie i nie tylko. Umożliwia zapewnienie spersonalizowanego wsparcia przy użyciu uczenia maszynowego w celu uzyskania zaawansowanych analiz opartych na chmurze w celu uzyskania wyższych rankingów i retencji oraz natychmiastowego rozwiązywania problemów klientów, a także jest bardzo wydajny w zrozumieniu ogromnych ilości danych, dzięki czemu klienci pozostają szczęśliwi i usatysfakcjonowani.

Strona internetowa: aihelp.net

