AI-Lawyer to platforma oparta na sztucznej inteligencji, która zapewnia natychmiastowe porady prawne i narzędzia do tworzenia dokumentów, które zastępują drogie konsultacje, długie oczekiwanie na wizyty i mylące teksty prawne. Platforma jest dostępna online i zapewnia klientom prywatność i anonimowość. Oferuje także generator dokumentów prawnych oparty na sztucznej inteligencji, dzięki czemu użytkownicy mogą stworzyć dowolną umowę prawną w ciągu jednej minuty, bez wiedzy prawnej. Dodatkowo na platformie znajduje się moduł sprawdzania dokumentów, dzięki któremu można uzyskać łatwe do zrozumienia podsumowanie dowolnej umowy oraz porównywarka dokumentów, dzięki której można porównać różne umowy i zobaczyć różnice między nimi. AI-Lawyer jest również opłacalny i zapewnia pomocne zasoby zawierające wyjaśnienia żargonu prawniczego w prostym języku. Platforma uzyskała wysoką ocenę 5 gwiazdek od 252 użytkowników i jest polecana przez tych, którzy z niej korzystali. AI-Lawyer chroni prawa i portfele użytkowników, zapewniając jednocześnie wygodne, opłacalne i wysokiej jakości rozwiązanie prawne.

Strona internetowa: app.ailawyer.pro

