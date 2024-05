AFAS Software to holenderska firma rodzinna, która tworzy oprogramowanie dla firm. Dzięki naszej aplikacji staramy się maksymalnie ograniczyć pracę administracyjną lub sprawić, że będzie ona mniej nudna tam, gdzie to możliwe. Wierzymy, że nasi pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem i ich celem jest uszczęśliwianie 12 000 naszych klientów. Znaczna część naszych zysków trafia bezpośrednio do Fundacji AFAS, za pośrednictwem której chcemy pomagać innym spełniać ich marzenia. Wierzymy w projekty, które mają ogromny wpływ na życie ludzi i inspirują innych do wzięcia w nich udziału. Krótko mówiąc, Fundacja AFAS dąży do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, jakości, szacunku i przejrzystości.

Strona internetowa: afas.com

