ADXL to narzędzie do automatyzacji AI, które umożliwia firmom bezproblemowe prowadzenie kampanii reklamowych w wielu kanałach mediów społecznościowych, w tym Google, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i Twitter w jednym miejscu. Narzędzie nie wymaga żadnych umiejętności technicznych ani certyfikatów, dzięki czemu jest dostępne dla każdego. Dzięki opcjom kopiowania i retargetingu zoptymalizowanym pod kątem sztucznej inteligencji ADXL firmy mogą zwiększyć zaangażowanie, współczynniki konwersji i szybko skalować działalność. Narzędzie oferuje rozwiązania zwiększające zasięg i kontrolę, ułatwiając efektywne zarządzanie wieloma kanałami. Sztuczna inteligencja przeszkolona na podstawie danych o zachowaniu kampanii reklamowych z siedmiu lat może inteligentnie zarządzać budżetami i automatycznie dostarczać opłacalne kanały, eliminując potrzebę ręcznej optymalizacji. Platforma oferuje optymalizację wielu kanałów i widoczność kanałów, poprawiając zwrot z inwestycji oraz przejrzystość analiz i wskaźników. ADXL zapewnia hybrydowe i elastyczne podejście, umożliwiając firmom korzystanie z własnych kont reklamowych lub dostarczanie reklam ADXL. Narzędzie oferuje technologię opartą na sztucznej inteligencji, która dopasowuje klientów w oparciu o gotowe segmenty hipertargetowania i listy gotowe do retargetingu. Co więcej, natychmiastowe kampanie leadowe ADXL obejmują reklamy leadowe na Facebooku, LinkedIn i Google, co zapewnia usprawnioną automatyzację na różnych platformach i zmniejsza problemy związane z tworzeniem setek list retargetingowych. Narzędzie jest również wyposażone w łatwe i skuteczne narzędzie do śledzenia konwersji, które można zainstalować i zarządzać nim za pomocą jednego fragmentu kodu. Ogólnie rzecz biorąc, ADXL to opłacalne, wydajne i inteligentne narzędzie, które usprawnia i zwiększa przychody, jednocześnie poprawiając zwrot z inwestycji.

Strona internetowa: adxl.ai

