activeMind Academy to platforma edukacyjna skupiająca się na zapewnianiu szkoleń i zasobów z zakresu ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Jest rozszerzeniem activeMind, którego celem jest wyposażenie profesjonalistów i organizacji w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania i zabezpieczania danych. Kluczowe cechy activeMind Academy obejmują: * Kursy kompleksowe: Akademia oferuje różnorodne kursy obejmujące kluczowe aspekty ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, w tym zgodność z RODO, podstawy cyberbezpieczeństwa i zaawansowane praktyki bezpieczeństwa. * Instruktorzy-eksperci: Kursy są opracowywane i prowadzone przez ekspertów branżowych z dużym doświadczeniem w zakresie ochrony danych, zgodności z prawem i bezpieczeństwa informacji. * Elastyczna nauka: ActiveMind Academy zapewnia elastyczne opcje nauki, w tym kursy online, które można realizować we własnym tempie ucznia, dzięki czemu są dostępne dla zapracowanych profesjonalistów. * Certyfikaty: Uczestnicy mogą zdobyć certyfikaty po ukończeniu kursów, które mogą podnieść ich kwalifikacje zawodowe i wykazać się wiedzą specjalistyczną w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. * Aktualna treść: Program nauczania jest regularnie aktualizowany, aby odzwierciedlać najnowsze zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych i praktykach w zakresie bezpieczeństwa informacji, zapewniając uczniom otrzymywanie aktualnych i istotnych informacji. * Nacisk praktyczny: Kursy kładą nacisk na praktyczną wiedzę i umiejętności, które można bezpośrednio zastosować w środowisku zawodowym, pomagając organizacjom w ulepszaniu stosowanych przez nie środków zgodności i bezpieczeństwa. activeMind Academy to niezbędne źródło informacji dla każdego, kto chce pogłębić swoją wiedzę na temat ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, niezależnie od tego, czy są doświadczonymi profesjonalistami, czy nowicjuszami w tej dziedzinie.

Strona internetowa: activemind.academy

