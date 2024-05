AbsolutChat to platforma chatbotów bez kodu, która umożliwia firmom tworzenie chatbotów dla różnych kanałów społecznościowych, takich jak WhatsApp, Facebook, Instagram itp. Jest to wszechstronna platforma konwersacyjna, która pomaga firmom pozyskiwać, angażować i wspierać klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w dowolnym kanale. * Automatyzuj odpowiedzi na często zadawane pytania klientów. * Zaangażowanie wielokanałowe - twórz chatboty dla dowolnego kanału społecznościowego i spraw, by działały w niecałą godzinę. * Scentralizowana skrzynka odbiorcza i transfer czatu na żywo - uzyskaj pojedynczy widok wszystkich rozmów z klientami we wszystkich kanałach. * Intuicyjny kreator przepływu metodą „przeciągnij i upuść” do tworzenia inteligentnych rozmów. * Otwarte API i integracje do pracy z innymi narzędziami. Po co budować chatbota WhatsApp? * 8 na 10 klientów woli wysyłanie wiadomości niż rozmowy telefoniczne. * Pozwala dać klientom możliwość rozpoczęcia rozmowy WhatsApp na miejscu. * Zwiększa zasięg klienta i zapewnia wsparcie 24/7, 365 dni. * Zmniejsza koszty operacyjne i zapewnia szybsze reakcje. Ogólnie rzecz biorąc, AbsolutChat wydaje się być wszechstronną platformą konwersacyjną, która umożliwia firmom szybkie konfigurowanie chatbotów i zarządzanie nimi w wielu kanałach, ze szczególnym uwzględnieniem WhatsApp jako kluczowej platformy do przesyłania wiadomości.

Strona internetowa: absolutchat.com

