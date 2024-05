Aakash Educational Services Limited (AESL) to wiodąca firma przygotowująca do testów w Indiach z ponad 35-letnim doświadczeniem, która zapewnia kompleksowe usługi w zakresie przygotowywania testów dla uczniów przygotowujących się do egzaminów wstępnych z zakresu medycyny (NEET) i inżynierii (JEE), szkół/rad Egzaminy i egzaminy konkurencyjne, takie jak NTSE, KVPY i olimpiady.

Strona internetowa: aakash.ac.in

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Aakash. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.