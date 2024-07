Worldle Unlimited is een puzzelspel met een geografisch thema, spelers moeten de juiste landnaam raden op basis van de contouren op de kaart. Je hebt maximaal één poging om het juiste antwoord te vinden. Dit spel biedt veel hints en vereist dat spelers inzicht hebben in geografie en hun logisch denken toepassen. Worldle Unlimited is een Wordle-spel bedacht door Antoine Teufe. Het spel biedt spelers veel geografische kennis die je nog niet kent, of versterkt de kennis die je al weet. Spelers klikken eenvoudig op de regel en selecteren de naam van de staat in de lijst. Direct na het indienen van uw antwoord weet u of uw antwoord juist is of niet. Als je fout antwoordt, ontvang je hints die laten zien hoe ver en in welke richting dit mysterieuze land verwijderd is van het land dat in de poging is aangegeven. U kunt de nauwkeurigheid ervan ook kennen via het percentage. Concreet illustreert de onderstaande afbeelding een voorbeeldgeval. Bovendien knipperen de vierkantjes tijdens het zoeken naar antwoorden in Worldle Unlimited en veranderen ze van kleur, zoals grijs, geel en groen. Groen is een symbool van precisie. Hoe meer groene vierkantjes uw antwoord heeft, hoe dichter u bij het juiste antwoord bent. Spelers kunnen ook de grootte en de rotatiehoek van de afbeelding wijzigen en de rand verbergen om de moeilijkheidsgraad te vergroten en de uitdaging interessanter te maken. Als je een aardrijkskundeliefhebber bent en ervan geniet om er puzzels over op te lossen, speel dan nu!

