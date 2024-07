World of Alice Make Words is een leuk puzzelspel waarmee spelers Engels kunnen oefenen voor het leren of begeleiden en onderwijzen van kinderen. World of Alice Make Words is speciaal ontworpen voor kinderen en degenen die basis Engels willen leren. Het boeit kinderen met zijn levendige beelden en levendige karakters, en inspireert hen om te blijven leren. De interessante functies van het spel dragen bij aan het plezier en succes van het leren van talen. Spelers hebben toegang tot de game op een breed scala aan apparaten, waaronder desktops, tablets en mobiele telefoons, waardoor ze op elk platform verschillende ervaringen kunnen krijgen.

