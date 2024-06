World Anvil is een bekroonde set wereldopbouwtools waarmee u uw wereldsetting of IP kunt creëren, organiseren, opslaan en op de markt kunt brengen, de gewenste onderdelen met anderen kunt delen en de rest geheim kunt houden. Of u nu een heel creatief team leidt of alleen creëert, World Anvil is op maat gemaakt door experts om u te helpen een fantasiewereld of fictieve setting uit te bouwen. Met wiki-achtige artikelen, interactieve kaarten, historische tijdlijnen, RPG-ondersteuning inclusief Campaign Manager en volledig geïntegreerde software voor het schrijven van romans, hebben we alle tools die je nodig hebt om je RPG-campagne uit te voeren of je roman te schrijven!

Website: worldanvil.com

