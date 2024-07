Words Game is een leuk puzzelspel waarin spelers 1 van de 3 juiste afbeeldingen moeten kiezen die overeenkomen met het gegeven woord. In Words Game kunnen spelers de basiswoordenschat bekijken door naar woorden te kijken en deze te matchen met bijbehorende afbeeldingen. Om dat te doen, moeten spelers de betekenis van de basiswoordenschat begrijpen. Klik vervolgens op de afbeelding met de overeenkomstige betekenis van dat woord. Er wordt veel woordenschat geassocieerd met afbeeldingen en puzzels die in dit spel zijn gemaakt. Observeer zorgvuldig en match met het overeenkomstige woord. Words Game vereist dat spelers over een rijke woordenschatkennis beschikken, maar spelers kunnen in dit spel ook hun geheugen trainen. Bij woorden waarvan je niet weet wat ze betekenen, kun je willekeurig het antwoord kiezen. Als je het geluk hebt om het goed te raden, ken je de betekenis van het woord. Na het spelen van dit spel zul je de woordenschat zeker langer kunnen onthouden.

