Talking Ben the Dog is een simulatiespel ontwikkeld door Outfit7 Limited. Gebruik de BlueStacks app-speler om de Android-game Talking Ben the Dog op pc of Mac te spelen. Ben is een gepensioneerde scheikundeprofessor die in zijn rustige, comfortabele leven graag eet, drinkt en kranten leest. Je zult hem lang genoeg moeten lastigvallen zodat hij zijn krant kan opvouwen voordat hij reageert. Dan kun je met hem praten, hem porren, kietelen en hem zelfs bellen. Ben daarentegen wordt zo blij als een hond als je hem naar zijn laboratorium brengt. Daar kun je scheikundige experimenten uitvoeren door twee reageerbuisjes te combineren en de humoristische resultaten te bekijken. Er is ook de scatologische methode om hem te laten boeren, maar dat zal hem er niet toe brengen zijn tijdschrift op te geven. Zodra je de krant van hem af hebt, herhaalt hij zelfs alles wat je zegt met zijn hondsdolle stem. Speel Talking Ben the Dog op een pc of mobiele webbrowser. Begin gratis online games te spelen op now.gg.

