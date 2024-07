Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

In Survivle moet de speler het woord van 5 letters raden. Je kunt maximaal 6 keer raden en moet minimaal 7 punten winnen om te winnen. Probeer zo min mogelijk correct te raden. Om Survivle te spelen, typ je het woord "Ready" in het kruiswoordraadsel en druk je op Enter om te beginnen. Voer vervolgens uw voorspelling in totdat u het juiste resultaat krijgt. Denk goed na om te voorkomen dat je één poging verspilt. De verstrekte informatie en suggesties moeten grondig worden gebruikt om de volgende keer tot nauwkeurige inschattingen te komen.

Website: connectionsgame.io

