SpigotMC.org, opgericht in 2012, is de thuisbasis van de gemeenschap achter de grootste Minecraft-serversoftwareprojecten en biedt een plek voor iedereen die betrokken is bij Minecraft-servers om met elkaar in contact te komen, of ze nu hulp en ondersteuning zoeken of hun werk delen en presenteren. We bieden een webforum, chatroom en wiki voor het bieden van ondersteuning, evenals projecthosting voor makers van inhoud en hopen dat ook u betrokken zult raken bij deze uitgebreide en groeiende gemeenschap van meer dan 300.000 leden.

