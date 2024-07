Rundle is een leuk woordraadspel waarin spelers mysterieuze woorden van 5 letters moeten proberen te vinden. Er zijn slechts 3 pogingen voor elk gepresenteerd woord. Spelers moeten in dit spel goed nadenken om het juiste woord in zo min mogelijk keren te vinden. In Rundle vormen mysterieuze woorden de Engelse basiswoordenschat. De kleur van elk kruiswoordraadsel verandert afhankelijk van het nauwkeurigheidsniveau. De letters in het groen zijn de letters die in het woord voorkomen en op de juiste positie. Gele letters zijn letters die in het woord voorkomen, maar op de verkeerde positie. De overige letters zijn letters die niet in het woord voorkomen.

Website: connectionsgame.io

