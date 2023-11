Zombie Derby 2 is een bloederig, actievol racespel gemaakt door Brinemedia. Verdien geld om je auto te upgraden en nog meer zombies te verslaan! Speel Zombie Derby 2 op Poki en help de planeet te redden van de horden ondoden. Bespaar brandstof door tijdens een sprong het gaspedaal los te laten. Speel Zombie Derby 2 vandaag gratis in je browser.

Website: poki.com

