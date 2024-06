Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Word Chains is een woordspel dat je uitdaagt puzzels te ontrafelen door woorden van dezelfde categorie met elkaar te verbinden! Groepeer op strategische wijze geassocieerde woorden en vorm ketens die ze naadloos met elkaar verbinden. Maar blijf alert: navigatie is de sleutel, en andere woorden kun je niet gebruiken, dus plan je pad zorgvuldig. Blijf scherp terwijl de woorden over het bord verspreid zijn en gebruik power-ups om de uitdaging te vereenvoudigen. Kun jij alle verbonden woorden met succes aan elkaar koppelen?

Website: poki.com

