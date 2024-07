Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Tree House Maker is een schattig decoratiespel waarin je droom van een rustig toevluchtsoord in de boomtoppen tot leven komt! Begin je reis in het hart van een sereen bos, begeleid door de altijd vrolijke Leaflette, een vriendelijke bladgeest die je graag wil helpen bij het bouwen van je ideale boomhut. Open mystieke dozen om meubels te ontdekken, kies de kleuren en bepaal de perfecte posities. Breid uw boomhut verdieping voor verdieping uit, maak foto's van uw unieke ontwerpen en deel ze met uw vrienden. Kun jij de mooiste boomhut ooit maken?

Website: poki.com

