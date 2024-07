Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Trash Factory is een behendigheidsspel waarin je rode panda's helpt afval correct te sorteren! Onder het toeziend oog van een strenge wasbeermanager moet je ervoor zorgen dat elk stukje afval in de juiste bak belandt. Pas de richting van de transportband aan om het afval naar de juiste bak te leiden en de munten te verzamelen die op de band verschijnen. Het tempo wordt steeds sneller, dus blijf scherp! Speel verschillende moeilijkheidsgraden en kijk of je de afvalfabriek soepel kunt runnen. Kun jij de uitdaging aan?

Website: poki.com

