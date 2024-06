Superkill.io is een snel, casual multiplayer first person shooter-spel! Spring alleen of met je vrienden binnen en kijk wie van jullie het beste mikt! Draai, schuif, klim en zipline je een weg over de kaart terwijl je een verscheidenheid aan verschillende wapens oppakt, van pistolen tot sluipschutters - jij kiest hoe je wilt spelen! Vergeet niet om de zieke skins te bekijken, zodat je opvalt tussen de rest!

Website: poki.com

