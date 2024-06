Stickman Parkour 3 is een actiespel dat je uitnodigt voor een spannend avontuur in de wereld van stickmen! Race door alle niveaus vol rennen, springen, flippen en nog veel meer stunts! Pas op voor verschillende vallen, lastige platforms en vijanden die om de hoek op de loer liggen. Verzamel onderweg zoveel mogelijk fruit om je score te verhogen. Wil je je vrienden uitdagen? Voer de actie online en neem deel aan spannende PvP-wedstrijden om te zien wie de ultieme platformgame is. Of werk samen in de coöpmodus om samen obstakels te overwinnen. Maak je klaar om samen met je vrienden te rennen en springen!

Website: poki.com

